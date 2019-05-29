"الخليج": من حق أوروبا أن تقلق على وحدتها بعد انتخابات البرلماني الأوروبي

قالت صحيفة خليجية، "من حق أوروبا أن تقلق على وحدتها بعد انتخابات البرلماني الأوروبي، وتقدم الأحزاب اليمينية الشعبوية".

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - " لكن القلق يجب ألا يتحول إلى ذعر، لأن مكاسب اليمين لا تشكل خطراً، حتى الآن، على وحدة القارة، بل تستدعي المسارعة إلى تصحيح مسار الاتحاد سياسياً، واقتصادياً، حتى يستطيع تلبية مطالب وتطلعات ملايين الأوروبيين، ويزيل مخاوف من تنتابه الشكوك حول أهداف الاتحاد، وبذلك يمكن الرد على خطاب وأيديولوجية الشعبويين المعادية له الذين يتربصون به لهدمه ككيان توحيدي عابر للحدود، والقوميات.

ومضت "صحيح أن الأحزاب اليمينية الشعبوية حققت تقدماً ملموساً في الانتخابات البرلمانية، خصوصاً في إيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا، والمجر، لكنها لم تحقق المكاسب الكبيرة التي يمكنها أن تؤثر بشكل حاسم، لأن الأحزاب المؤيدة للاتحاد تحتل أغلبية المقاعد ال751.

وإذا كانت نسبة التصويت هذه المرة هي الأعلى منذ 20 عاما، إذ بلغت 51 في المئة من أصل 426 مليون ناخب، من 28 دولة، فذلك سببه أن المواطن الأوروبي بدأ يدرك معنى وجود اتحاد أوروبي يمر بلحظة تاريخية مفصلية، قد تحدد مصيره لسنوات طويلة قادمة، مع تزايد الهجمة التي تستهدفه، ليس من جانب أحزاب اليمين فحسب، بل من جانب قوى دولية كبرى تتربص به، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة، وروسيا، وهو ما حذر منه الرئيس الفرنسي ماكرون بالقول إن الاتحاد «يواجه خطراً وجودياً»، داعياً إلى تحالف كبير بين التقدميين «ضد الذين يريدون تدمير أوروبا من خلال القومية». كما أن وزير ماليته، برونو لومير، وجه أصابع الاتهام مباشرة إلى الولايات المتحدة التي «لا تريد أوروبا سوى ضعيفة، ومنقسمة».

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وبينت "ولعل الجهد الاستثنائي الذي بذله ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس ترامب في الدول الأوروبية خلال الأسابيع الماضية، بالمشاركة في حملات الأحزاب اليمينية، والدعوة إلى التصويت لها، تحمل معنى ما تضمره الولايات المتحدة لأوروبا. وقد أسس بانون معهداً أصولياً كاثوليكياً في إيطاليا، مهمته الترويج للإيديولوجيا اليمينية المتطرفة".

وأشارت إلى أن "المهم أن الأحزاب المؤيدة لوحدة أوروبا تشكل الأغلبية، إذ سيصبح حزب الشعب الأوروبي الذي يمثل يمين الوسط أكبر كتلة في البرلمان، ومن المتوقع أن يشكل ائتلافاً مع كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين والخضر، إضافة إلى أحزاب أخرى، مثل حزب الرئيس ماكرون. ومع ذلك، فإن الأحزاب اليمينية التي أطلقت حملتها الانتخابية تحت شعارات العداء للمهاجرين، والمسلمين، وأوروبا الموحدة، ستتمتع بسلطة أوسع في البرلمان الذي يقوم بدور تشريعي رئيسي، مثل التدقيق في القوانين التي تقترحها المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، وهو مسؤول أيضاً عن انتخاب رئيس المفوضية الأوروبية، والموافقة على ميزانية الاتحاد".

واختتمت "يذكر أن البرلمان الأوروبي يتألف من ثماني مجموعات رئيسية تجلس معاً، بناء على انتماءاتها السياسية، والإيديولوجية.

المهم، أن أوروبا عبَرت الامتحان بسلام، لكن عليها أن تتلمس رأسها من مخاطر المستقبل، باستعجال إطلاق عملية إصلاح وتصحيح جادة في بنية وحدتها".