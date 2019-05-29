صحيفة: أدوات الإمارات العزيمة والإرادة والتصميم وعدم الاعتراف بكلمة المستحيل

كتبت صحيفة خليجية، أن "العزيمة والإرادة والتصميم وعدم الاعتراف بكلمة المستحيل، كانت أدوات أبناء الوطن في مسيرتهم التنافسية التي تعزز موقع الإمارات في مصاف أعرق أمم الأرض وأكثرها تحضراً وتقدما.

وأضافت صحيفة" الوطن" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "لاشك أن ما يمتلكه المواطن الإماراتي من القدرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، عزز من اندفاع المسيرة الوطنية الشاملة، وجعل التنافسية من خصال أبناء الإمارات ..

وتابعت" أبناء زايد المؤمنون برسالة وطنهم الحضارية والذين لا يقبلون بأقل من الصدارة مكاناً طبيعياً لوطن منحهم كل ما يحلم به الإنسان وزودهم بأعقد العلوم ومقومات النجاح فضلاً عن الارتباط الشديد بأصالة الوطن وقيمه والإيمان بأن رسالته التي يحملها ويقدمها للعالم هي الأساس الذي تُبنى عليه كل النجاحات، فضلا عما يحمله من تسامح وعقل منفتح يستوعب المتغيرات ويجيد التعامل معها.

وقالت إن مسيرة الإنجازات بحد ذاتها، لم تكن دافعاً لمزيد من الرفاهية والسعادة فقط، بقدر ما شكلت حافزاً وعززت الثقة بالقدرة على خوض ملاحم العمل ومنافسة أصحاب أعرق التجارب، فكانت العزيمة التي لا تزيدها الصعاب إلا قوة وقدرة على صناعة كل جديد، فلم يكن للإنجازات سقف وباتت كل مرحلة أساساً لمرحلة جديدة في وطن اقترن باسمه تحقيق الأحلام وتحويلها إلى واقع ينعم به الجميع.

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وأشارت إلى أن التقدم الكبير الذي أكده تقرير مؤشر التنافسية للعام 2019، والذي تتصدر فيه الإمارات دول الإقليم، وتشغل المركز الخامس عالمياً، نتيجة رهان رابح يتمثل بعملية بناء الإنسان الواعي المتعلم المؤمن بمكانة وطنه وأنه يستحق الأفضل دائماً، والمؤتمن على مسؤولياته وعند حسن ظن قيادته دائماً، هو نتيجة طبيعية لوطن أرسى أسسه الأولى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" على مخزون لا ينضب من القيم والعزيمة والإرادة والقدرة على النجاح وترجمة الوطنية إلى أفعال تنعكس خيراً على الجميع وقادرة على إحداث التغيير الإيجابي وتعزيز مسيرة الإنجازات المباركة.

وأضافت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أكد بمناسبة هذا الإنجاز المشرف، أن: " أبناء وبنات زايد يستحقون الرقم واحد"، وأن المسيرة متواصلة لأن هدفنا تحقيق الأفضل في العالم للجميع، وتأكيد سموه في كلمات شديدة الدلالة، أن " حبنا للوطن هو دافعنا".

وأوضحت "الوطن" في ختام افتتاحيتها أن الاستراتيجيات الوطنية الكبرى مثل رؤية الإمارات 2021، ومئوية الدولة 2071، ليست أهدافاً مجردة، بقدر ما ستشكل مفاصل تاريخية يتم العمل عليها، لأنها العنوان لريادة وطن وتقدم شعب يعرف وجهته دائماً، وكما سيفتخر هو بمكانته، كذلك ستشمخ القمم التي سيتصدرها أبناء زايد، لأن وصولهم إليها كان بجهود وعمل وتفان في سبيل أن تكون الإمارات في المكان الذي تستحقه.