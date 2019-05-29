الاتحاد الأوروبي: هناك تراجع خطير بحرية التعبير في تركيا

وقال الاتحاد الأوروبى، في تقرير حول "تقييم عضوية تركيا"، إن أنقرة "أظهرت المزيد من عوامل الرجوع إلى الخلف" في عدة مجالات، بما فى ذلك السياسة الاقتصادية والنقدية، والتنقل المجانى لرأس المال، والإجراءات العامة.
وأعرب الاتحاد الأوروبى، عن قلقه إزاء استقلال المؤسسات الاقتصادية الرئيسية فى تركيا، لافتًا إلى أن أنقرة اتخذت إجراءات سياسية أدت إلى "تأثير سلبى" على عمل الأسواق.
ورأى الاتحاد فى تقريره أنه "لا تقدم" فى مؤشر الشفافية بتركيا، وأن الضغط السياسى على القضاء، له تأثير سلبي على استقلاله، ويهدد بانهيار خطير.
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