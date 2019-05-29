رئيس أوكرانيا يختار بروكسل لأول زيارة خارجية يقوم بها

اختار رئيس أوكرانيا الجديد فولوديمير زيلينسكى بروكسل، حيث تقع معظم مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لزيارته الخارجية الأولى الأسبوع المقبل.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يبحث زيلينسكى في اجتماعات مع مسؤولين كبار "سبل تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الحرب" في شرق أوكرانيا.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي خلال زيارته يومي الرابع والخامس من يونيو المقبل، رئيس المفوضية الأوروبية المنقضية ولايته، جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتبرج.

وأعلن زيلينسكى في كلمة تنصيبه الأسبوع الماضي إن أولويته ستكون تسوية الصراع.

وكان القتال قسم المنطقتين الواقعتين في أقصى شرق أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية خلال الأعوام الخمسة الماضية إلى قوى موالية لكييف وأخرى موالية لموسكو.

ولقي حوالي 13 ألف شخص حتفهم في الصراع، طبقا لتقديرات الأمم المتحدة.

