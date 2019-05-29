قتلت امرأة وأصيب آخرون بإطلاق نار في العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء، أيار 29، 2019. وقالت مصادر لإعلامية إن إطلاق النار وقع قرب مقر القيادة العامة. وأكدت المصادر مقتل امرأة وإصابة 10أشخاص بإطلاق نار في محيط القيادة العامة. ولم ترد تفاصيل أكثر حول ملابسات عملية إطلاق النار والجهة المسئولة عنها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. مقتل امرأة وإصابة 10أشخاص بإطلاق نار قرب القيادة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.