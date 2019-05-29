السعودية تستضيف 390 صحفيا و59 قناة دولية لتغطية القمم الثلاث

قالت وزارة الاعلام السعودية أنها ستستضيف 390 إعلامياً وصحفياً دولياً، و59 قناة عالمية، لتغطية القمم الخليجية والعربية والإسلامية، التي ستعقد في مكة المكرمة.

وحسب وكالة الانباء السعودية، فقد خصصت وزارة الإعلام السعودية أربعة مراكز إعلامية، وستقيم معرضًا تعريفيًا في مقر إقامة الإعلاميين، يتكون من 11 جناحًا حكوميًا ومدنيًا لعرض المنجزات والتطورات وشرحها.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للقمم الثلاث الدكتور فهد آل عقران: ان الوزارة تبذل جهود كبيرة لتحقيق تغطية إعلامية غير مسبوقة، توازي حجم الحدث العالمي الذي يعقد في مكة المكرمة، متمثلا في ثلاث قمم يحضرها 57 رئيس دولة.

وأوضح آل عقران أن الوزارة ستقيم مؤتمرات صحفية مباشرة مع الإعلاميين الدوليين والمحليين والقنوات ووكالات الأنباء على هامش القمة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد برنامج زيارات للإعلاميين الدوليين.