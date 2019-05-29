شكرا لقرائتكم هجوم جمهوري على إلهان عمر بسبب حذف تغريدة حول الهجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قام السيناتور الأميركي، تيد كروز، العضو في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، بحشد الناقمين من حزب الجمهوري، ضد النائبة الديمقراطية بالكونغرس إلهان عمر، بعد أن قامت بحذف تغريدة على تويتر، كانت قد نشرتها سابقًا.

وكانت عمر قد غردت بأن وجود نظام للهجرة على أساس الجدارة بالولايات المتحدة، سيضر بالمهاجرين اللاتينيين.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد كشف في وقت سابق من هذا الشهر، عن خططه لإصلاح الهجرة، بما في ذلك تثبيت نظام قائم على الجدارة يمنح المهاجرين الدخول إلى الولايات المتحدة، بناءً على قدراتهم المالية ومستوى مهارتهم وتعليمهم.

في ليلة الثلاثاء، انتقدت إلهان عمر اقتراح ترمب في تغريدة تم حذفها منذ ذلك الحين من صفحتها على تويتر.

وكتب عمر: "إن سياسة الهجرة القائمة على الجدارة تغذيها العنصرية تجاه مجتمع اللاتينيين، ولا ينبغي أن تستند سياسات الهجرة لدينا على التمييز أو الخوف أو التعصب. يجب أن نرحب بالمهاجرين إلى بلادنا ونقدم طريقة بسيطة للمواطنة".

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وقد أشعل ما كتب الكثير من ردود الفعل من النقاد المناصرين لترمب.

وقد انتقد السيناتور كروز الحزب الديمقراطي وهاجمهم في الاعتقاد بأن "المهاجرين من أصل إسباني لا يمكنهم التأهل للهجرة القانونية القائمة على المهارات".

أنا ابن مهاجر لاتيني

نسبة إلى أن كروز يعود إلى أصول لاتينية من أميركا الجنوبية، فقد كتب: "بصفتي ابن مهاجر كوبي جاء والده للحصول على شهادة في الرياضيات وأصبح مبرمج كمبيوتر، أشعر بالقلق لأن الديمقراطيين يبدو أنهم يعتقدون أن المهاجرين من أصل إسباني لا يمكنهم التأهل للهجرة القانونية القائمة على المهارات".

وأضاف وفقًا لتويتر: "استقطاب عدد أكبر من العلماء والمهندسين والأطباء أمر جيد للوظائف الأميركية".

ولم تعلق إلهان عمر على هجوم كروز عليها.