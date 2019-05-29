النشرة: أهالي تدمر يعودون الى منازلهم يوم السبت القادم

افاد مراسل النشرة في ​سوريا​ أن يبدأ يوم السبت القادم اهالي ​مدينة تدمر​، بالعودة الى مدينتهم حيث ستنظم ​محافظة حمص​ نقل العائلات من مركز مدينة حمص نحو تدمر برحلات مجانية لمدة عشرة أيام من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الخامسة مساء.

وتعد مدينة تدمر من أهم الرموز الأثرية الواقعة شمال شرقي العاصمة السورية دمشق، والمدرجة في لائحة التراث العالمي لدى منظمة ​الأمم المتحدة​ للتربية والعلم والثقافة (​اليونسكو​) منذ العام 1980.

ومنذ اندلاع الحرب في العام 2011، لم تسلم ​المواقع الأثرية​ من الدمار والتخريب حيناً والنهب والسرقة حيناً آخر، وأبرزها ​قلعة حلب​ وأثار مدينة تدمر وكان قد فجر التنظيم المتطرف في تدمر معبدي بعل وبعلشمين قبل ان يهدم ابراجا وقوس النصر في المدينة كذلك قام بتخريب تل عجاجة الآشوري وماري ودورا اوروبوس وافاميا وغيرها ودمّر التنظيم هذه الآثار عبر تحطيمها بالمطارق، ما أسفر عن اختفاء جزء مهم من تاريخ البشرية.