أفاد ​الاتحاد الأوروبي​ بان "هناك تراجع واضح في النظام القضائي التركي ولم يتم العمل بتوصيات الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن "الضغوط السياسية التي تمارس على ​القضاة​ وأعضاء النيابة في ​تركيا​ أثرت سلبا على استقلال ​القضاء​"، مضيفاً: "تراجع كبير فيما يتعلق ب​حرية التعبير​ والتجمع وعدد من الحقوق الأخرى في تركيا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: تراجع كبير فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.