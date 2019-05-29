وزير الخارجية التركي يهنئ نيجيرفان بارزاني لفوزه برئاسة إقليم شمال العراق

هنأ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، نيجيرفان بارزاني على انتخابه لرئاسة إقليم شمال العراق.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية أن "جاويش أوغلو، أجرى اتصالًا هاتفيًا ببارزاني، وأعرب عن تهانيه له".
وكان برلمان إقليم شمال العراق قد انتخب أمس الثلاثاء نيجيرفان بارزاني رئيسًا للإقليم بغالبية أصوات النواب.
ورشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، رئيس الحكومة الحالي للإقليم ونائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة الإقليم، فيما تنافس على المنصب 4 مرشحين مستقلين لا يمثلون أي حزب أو كتلة.
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