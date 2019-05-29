الرئاسة التركية تهنئ أذربيجان في ذكرى تأسيسها الـ101

هنأ الناطق باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم كالن​ "جمهورية ​أذربيجان​ حكومة وشعبًا في الذكرى السنوية الواحدة بعد المئة لتأسيس الجمهورية الأذرية"، مشيرًا إلى أن "الشعب التركي في كل من ​تركيا​ وأذربيجان، هم شعب واحد في بلدين، وأن البلدين سيواصلان السير جنبًا إلى جنب، نحو أيام أكثر إشراقًا وجمالًا وقوّة".

يذكر أن إعلان تأسيس جمهورية أذربيجان الديمقراطية، في 28 أيار عام 1918، وهي أول جمهورية ديمقراطية برلمانية في ​العالم الإسلامي​، جاء تتويجًا لنضال الشعب الأذري، لنيل حريته واستقلاله عن ​روسيا​ القيصرية في وقتها.