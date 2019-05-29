بيسكوف: تسليم S-400 لتركيا يسير وفق الجدول الزمني

أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​ديمتري بيسكوف​، في تصريح للصحفيين من عاصمة ​كازاخستان​ نور سلطان، أن "عملية تسليم منظومة ​صواريخ​ S-400 الروسية إلى ​تركيا​، تسير وفقاً للجدول الزمني المخطط له"، مشيرًا إلى أنه "لن يكون هناك أي تأخير في عملية التسليم".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا قررت عام 2017 شراء منظومة S-400 الصاروخية من ​روسيا​، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

يذكر أن العلاقات التركية الأميركية تشهد نوعاً من التوتر في الآونة الأخيرة، بسبب إقدام أنقرة على شراء منظومة S-400 الروسية، ومعارضة ​واشنطن​ لهذه الخطوة.