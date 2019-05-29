بيسكوف: تسليم S-400 لتركيا يسير وفق الجدول الزمني

أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، في تصريح للصحفيين من عاصمة كازاخستان نور سلطان، أن "عملية تسليم منظومة صواريخ S-400 الروسية إلى تركيا، تسير وفقاً للجدول الزمني المخطط له"، مشيرًا إلى أنه "لن يكون هناك أي تأخير في عملية التسليم".
تجدر الإشارة إلى أن تركيا قررت عام 2017 شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.
يذكر أن العلاقات التركية الأميركية تشهد نوعاً من التوتر في الآونة الأخيرة، بسبب إقدام أنقرة على شراء منظومة S-400 الروسية، ومعارضة واشنطن لهذه الخطوة.
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