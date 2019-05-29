النشرة: إخماد حريق سيارة في عبرا شرق مدينة صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، عن ​اندلاع حريق​ في ​سيارة​ من نوع نيسان تيدا فضية اللون لصاحبها خلف في عبرا شرق صيدا. وعلى الفور حضر الى المكان عناصر سرية إطفاء ​بلدية صيدا​ وعملوا على إخماد الحريق الذي إقتصرت أضراره على الماديات.

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