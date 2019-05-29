اللجان النيابية المشتركة بحثت بقانون انشاء تعاونية موظفي الدولة وشروط تعيين القائمقام

عقدت ​اللجان النيابية​ جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ الذي اشار الى ان اللجان صدقت مشروع قانون يتعلق بتعديل المادة الاولى في قانون انشاء ​تعاونية موظفي الدولة​، بحيث ان هناك بعض المؤسسات يقتطع منها لتعاونية موظفي الدولة والتي لم تعد تستفيد من التعاونية، وبالتالي صدق المشروع وحقق الغاية بالتوفير على هذه المؤسسات.

ولفت الى ان المشروع الاخر يتعلق بالتنظيم الاداري فصدق كما عدلته ​لجنة الدفاع الوطني​، بحيث وضعت شروطا لتعيين القائمقاميين اوسع مما كانت وان يحمل اجازة جامعية وان يكون خريج معهد الادارة ومؤهلا لكي يكون قائمقام.