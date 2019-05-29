أبو الحسن: الإصغاء لعناصر الدفاع المدني وتلبية مطالبهم واجب على الدولة

أكّد النائب هادي أبو الحسن أن "الإصغاء الى عناصر الدفاع المدني وتلبية مطالبهم في خضم بحث الموازنة واجب على الدولة"، مشيرًا إلى أن "تكرار مقولة عدم القدرة على تثبيتهم لأسباب مالية أمر مرفوض".
ولفت أبو الحسن، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "ضبط الهدر والسرقة المنظمة يسمح بتوفير أموال إضافية "، مشددًا على أنه "عندما يداهمكم الخطر هم الى جانبكم، كونوا الى جانبهم".
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