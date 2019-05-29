لفت رئيس حزب ​الحوار الوطني​ النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "أنني سعدت بزيارتي ل​مدينة صيدا​ القديمة وخان الفرنج حيث تراثنا وإرثنا التاريخي يكمن في هذه المدن التي تعيدنا بالذاكرة إلى أيام جميلة مضت وقد سعدت بلقاءاتي بأهل صيدا الكرام ورئيسة الهيئة العليا لشؤون ​المرأة​ كلودين عون روكز والنائب ​بهية الحريري​ أيضا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي بعد زيارته صيدا: تعيدنا بالذاكرة الى أيام جميلة مضت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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