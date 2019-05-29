مصلحة الليطاني تقدمت بشكوى ضد من أفرغوا الجور الصحية في قناة ري القاسمية

تقدمت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ بشكوى أمام ​النيابة العامة المالية​ ضد كل من يوسف قاسم سرور وعلي يوسف سرور و​علي حسن​ عواضة وعلي ​حسين سرور​ واحمد عفيف سرور وعلي عفيف سرور، المقيمين في ​عدلون​ - حي المغارة، لإقدامهم على تفريغ الجور الصحية العائدة الى منازلهم بواسطة شفاطات وأنابيب في قناة ري ​القاسمية​ التابعة لمشروع ري القاسمية الذي تستثمره المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ويروي أكثر من 4000 هكتار من الأراضي الزراعية.

وأفادت المصلحة في الشكوى عن إقدام المدعى عليهم بهذا العمل الجرمي الدنيء خلال الليل وعند ساعات الفجر، حيث تبدأ التغيرات بلون ​المياه​ ورائحتها عند ساعات الفجر.

وطلبت المصلحة إدانة المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او شريكا او محرضا بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 10 معطوفة على المادة 9 من القانون رقم 64/1988 وبجرم المادة 58 و59 من القانون رقم 444/2002، وبجرم المادة 95 و96 و97 من القانون رقم 77/2018، والمادة 748 من قانون العقوبات و210 من قانون العقوبات، وبالحكم عليهما بإلزامات منصوص عليها في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 103 من القانون رقم 77/2018.