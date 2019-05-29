LBC: ضبط أربع شاحنات محملة ببضائع مهربة ومخبأة

أفادت قناة الـ"LBC" أنه بعد عملية أمنية دقيقة وبمناورة تكتية إحترافية، أفضت بعد كر وفر بين عناصر ​الضابطة الجمركية​ من جهة ومجموعات من المهربين ومعهم كشافين مهمتهم مراقبة وتضليل الدوريات الجمركي إلى ضبط أربع ​شاحنات​ محملة ببضائع كانت مهربة ومخبأة تحت أكياس من النخالة حتى يصعب التنبه لها أو الشك بها، مشيرة الى أنه سيتم تطبيق قانون مكافحة تبييض الاموال على جميع المتورطين إذ تصل عقوبة السجن الى 7 سنوات بالاضافة على الحجز على كل الحسابات المصرفية العائدة لهم.

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