اليونيفيل الإيطالية تستضيف طلاب مدرسة العائلة المقدسة – علما الشعب

نظمت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" في جنوب لبنان في مقرها الرئيسي في شمع في قضاء صور يوماً ترفيهياً لطلاب مدرسة العائلة المقدسة – علما الشعب وقد رافقهم الأخت ماري كوليت، الاب طوني الياس وعدد من المعلمات.
واستهل الطلاب زيارتهم بجولة في مقر قيادة القطاع الغربي لليونيفيل في شمع حيث كان في استقبالهم قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي برونو بيشوتا وعدد من الضباط والجنود الإيطاليين.
وأشادت الأخت ماري كوليت بدور الكتيبة الإيطالية ومساهمتها القيّمة في مهمة اليونيفيل ونوهت بالمبادرات التربوية والثقافية التي تصب في سياق تمتين علاقة الصداقة التاريخية بين الجنود الإيطاليين والمجتمع المحلي ثم شكرت الجنرال بيشوتا وطاقمه على استضافتهم للطلاب.
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