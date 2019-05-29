النشرة: توقيف شخص في بلدة القليعة على خلفية 6 بلاغات حبس بجرم النفقة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في ​قوى الامن الداخلي​ أوقفت في بلدة ​القليعة​ قضاء ​مرجعيون​ المدعو أ.ش.ص.على خلفية 6 بلاغات حبس بجرم النفقة".

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