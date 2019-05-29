أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أن "​القضاة​ عقدوا صباح اليوم جمعية عمومية تطرقوا خلالها الى موضوع الاعتكاف وظروفه بعد المستجدات الاخيرة التي حصلت واقرار ​الموازنة​"، لافتةً الى أنه "لم يصدر أي قرار بفك الاعتكاف وبالتالي ما زال الاعتكاف مستمراً".

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كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": القضاة عقدوا جمعية عمومية وقرروا الاستمرار بالاعتكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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