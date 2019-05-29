لفت مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي إلى "اننا ننتظر ردا من دول الخليج على اقتراح إبرام معاهدة عدم الاعتداء ونتطلع لمناقشة مفصلة لها"، مشيراً إلى أن "الحرب ستكون كارثة على الجميع في المنطقة".
وأشار إلى "اننا نعلم أن بعض العناصر والأشخاص يدفعون واشنطن نحو الحرب مع إيران لأهداف خاصة"، مؤكداً "أننا لا نخطط للتفاوض مع واشنطن بشكل مباشر أو غير مباشر ولا نتفاوض تحت الضغط".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: لا نخطط للتفاوض مع واشنطن بأي شكل ولا نتفاوض تحت الضغط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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