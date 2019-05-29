عراقجي: لا نخطط للتفاوض مع واشنطن بأي شكل ولا نتفاوض تحت الضغط

لفت مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​ إلى "اننا ننتظر ردا من ​دول الخليج​ على اقتراح إبرام معاهدة عدم الاعتداء ونتطلع لمناقشة مفصلة لها"، مشيراً إلى أن "الحرب ستكون كارثة على الجميع في المنطقة".

وأشار إلى "اننا نعلم أن بعض العناصر والأشخاص يدفعون ​واشنطن​ نحو الحرب مع ​إيران​ لأهداف خاصة"، مؤكداً "أننا لا نخطط للتفاوض مع واشنطن بشكل مباشر أو غير مباشر ولا نتفاوض تحت الضغط".