بولتون يرجح استخدام ألغام إيرانية في الهجوم قبالة الإمارات

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مستشار الأمن القومي الأميركي وصل، الثلاثاء، إلى الإمارات

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية كشفت، في منتصف الشهر الجاري، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.

ونقلت وكالة رويترز عن بولتون قوله، صباح الأربعاء "تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام ألغام بحرية، من شبه المؤكد أنها من إيران".

وذكر بولتون، في جلسة مع صحفيين في السفارة الأميركية في العاصمة الإماراتية أبوظبي "هدفنا أن نوضح لإيران وأذرعها أن هذا النوع من الأنشطة قد يؤدي إلى رد قوي جدا من الولايات المتحدة".

وتابع "نحن على ثقة بأن الإمارات والسعودية وأميركا متفقون بشأن الأولويات وخطر امتلاك إيران أسلحة نووية".

وأردف قائلا "نتشاور عن كثب مع حلفائنا في المنطقة ونحاول أن نتحلى بالمسؤولية في ردنا على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج".

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يشار إلى أن مستشار الأمن القومي الأميركي وصل، الثلاثاء، إلى الإمارات، لبحث مستجدات وأمن المنطقة، في خضم التوتر مع طهران.

وعقب وصوله، قال بولتون في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "نتطلع للقاء حلفائنا الإماراتيين لمناقشة المسائل الأمنية الإقليمية المهمة".

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت مؤخرا حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي 52" في الخليج بسبب تهديدات صادرة عن إيران.

كما قامت الإدارة الأميركية بسحب الدبلوماسيين غير الأساسيين من العراق وأرسلت مئات القوات الإضافية إلى المنطقة.