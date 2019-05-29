ننشر موازنة دار الإفتاء المصرية لعام 2019 /2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مشروع موازنة دار الإفتاء المصرية للسنة المالية 2019 /2020.

وتبلغ إجمالي المصروفات نحو 136 مليون جنيه ويخصص منها للأجور وتعويضات العاملين 55 مليون جنيه، وبلغ ما هو مخصص لشراء السلع والخدمات نحو 25 مليون جنيه ، وتم تخصيص 6 ملايين جنيه للدعم والمنح المزايا الاجتماعية فيما بلغ المخصص للاستثمارات 50 مليون جنيه. Advertisements `

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