شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "خطة البرلمان" يطالب بتشكيل لجنة لحصر أصول الدولة غير المستغلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، بتشكيل لجان لحصر ممتلكات وأصول الهيئات الاقتصادية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، تمهيدا لاستغلالها بطريقة تحقق أقصى عوائد للدولة، مؤكدا أن هناك عديدا من الهيئات الخاسرة التى تملك أصولا ضخمة بدون توظيفها بالشكل الأمثل.

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات صحفية، أن هناك عديدا من الأصول غير المستغلة التى تتعرض للتعدى، بسبب عدم وجود حصر دقيق لها أو سيطرة عليها، مشددا على ضرورة وضع خطة وآلية للاستفادة من تلك الأصول، خاصة فى الهيئات الخاسرة التى تشكل عبئا على الخزانة العامة للدولة.

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وأوضح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وهيئات أخرى غيرهما، لديها كثير من الأصول غير المستغلة، فى الوقت الذى يتواصل فيه نزيف الخسارة سنة تلو أخرى، وتتكبد الخزانة العامة مبالغ ضخمة لدعم تلك الهيئات، لذا فإن من الضرورى تشكيل لجنة لحصر الأصول غير المستغلة، وبحث كيفية الاستفادة منها، لوقف نزيف الإهدار، وتحقيق عوائد جيدة للدولة.