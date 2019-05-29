شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار السياحة التركية بسبب"أردوغان"..وحملات المقاطعة الخليجية تؤتى ثمارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التركية الضوء على الركود الذى يشهده قطاع السياحة فى تركيا حاليا، بعدما كان هذا القطاع حصانا رابحا للاقتصاد التركى على حد تعبيرها، مؤكدة أن عدد السائحين تراجع بنسبة كبيرة تصل إلى 8.12% خلال شهر مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى.

وذكر تقرير نشرته الصحيفة التركية، أن قطاع السياحة ساهم بأكثر من 32 مليار دولار فى دعم اقتصاد تركيا خلال 2018، إلا أن هذا المبلغ معرض للخسارة بشكل كبيرة بسبب ضعف عدد السائحين حاليا، وذلك بعد أن خرجت تركيا من قائمة الخيارات السياحية لعدد من السعوديين حيث شهدت أعداد السعوديين تراجعا بنسبة وصلت إلى 38%.

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وأوضح التقرير، أن هناك شكاوى عديدة من مستثمرين وسياح سعوديين تعرضوا للابتزاز وسوء المعاملة وسط دعوات وحملات شعبية على منصات التواصل الاجتماعى فى دول الخليج تدعو لمقاطعة السياحة التركية إذ صعد هاشتاج "#مقاطعة_السياحة_التركية" ضمن قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا فى السعودية والإمارات.

وذكر التقرير أن العلاقات الخليجية السعودية أصابها التدهور لسببين الأول مساندة تركيا لقطر خلال المقاطعة العربية لها، والثانى ما فعلته تركيا فى أزمة مقتل الصحفى جمال خاشقجى.