شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن السويس: تجربة "تذكرتى" ناجحة وستقضى على السوق السوداء للتذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن نفاذ تذاكر بعض الدرجات لعدد من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر يونيو ويوليو المقبلين، يؤكد نجاح تجربة تذكرتى وقضاءها على السوق السوداء.

وأكد النائب، فى تصريحات صحفية، أن تجربة "تذكرتى" الناجحة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن تلك التجربة الفريدة ستكون بمثابة نهاية السوق السوداء وبداية جديدة لآلية بيع تذاكر المباريات. متابعا: "شركة تذكرتى نموذج ومثال حقيقى للقضاء على ظاهرة السوق السوداء، وعلى كل المشجعين الالتزام بالنظام الجديد المُصمّم خصيصا لتسهيل إجراءات الحصول على التذاكر وحضور المباريات".

وأشاد نائب السويس بالفكرة التى تراعى مبدأ تكافؤ الفرص، وتراعى الشفافية فى الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا، وهى أسبقية الحجز، مناشدا الجماهير بأن تكون على مستوى المسؤولية فى تشجيع المنتخب الوطنى لكرة القدم، وأن يكون لها دور فى خروج البطولة بالشكل اللائق بالكرة المصرية، خاصة أنها ستكون محط أنظار العالم، متمنيًا تعميم تجربة "تذكرتى" على كل المسابقات الرياضية المصرية.