السجون تعقد ندوات دينية لنزلاء "شبين الكوم والنساء بالقناطر"- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عقد قطاع مصلحة السجون، ندوات دينية عن فضائل الأشهر الحرم وشهر رمضان الكريم لنزلاء سجون "شبين الكوم والنساء بالقناطر".

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية باستمرار دعم سياسة الوزارة في مجال إعلاء قيم حقوق الإنسان، وفى ضوء التعاون البناء بين وزارة الداخلية ومختلف أجهزه الدولة، ومنها مجمع البحوث الإسلامية وتفعيل أوجه رعاية نزلاء السجون، وإمعاناً في تفعيل رسالة قطاع السجون الإنسانية وإضافة رصيد وفير من الاهتمام بأوجه الرعاية المختلفة للمسجونين وخاصة الرعاية الاجتماعية والدينية وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي.

وتم عقد عدة ندوات دينية عن فضائل الأشهر الحرم وشهر رمضان الكريم بسجون (شبين الكوم - النساء بالقناطر )، بحضور عدد من النزلاء والنزيلات حرصاً من قطاع السجون على تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية، والنفسية والتثقيفية للنزلاء تمهيداً لإعادتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين .