برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

ظهرت اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة بني سويف بعد اعتماد المستشار المحافظ هاني عبدالجابر لها.

كان المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، اعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة بنجاح 72.88 %.

وتقدم للامتحان 44227 طالبًا وطالبة، حضر 42068 منهم طالبًا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 29.18%، وتقدم للامتحان 1136 طالبًا حضر 307 منهم.

Advertisements

وبلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف88.46 %، تلتها إدارة ببا بنسبة 77.15 %، ثم الواسطى 72.89 %، وإدارة ناصر بنسبة 67.93 %، وسجلت إدارة إهناسيا نسبة 67.80 %، تلتها إدارة سمسطا بنسبة 66.44 %، في حين بلغت النسبة الفشن بإدارة 59.47%.

وبلغت نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية:" في مادة اللغة العربية 86 % واللغة الإنجليزية 78 % والدراسات 79%، والرياضيات 89 %، والعلوم 87 %، والحاسب الآلى93 %، والتربية الدينية 98 %، والتربية الفنية 98 %".

للتعرف على النتيجة.. اضغط هنا