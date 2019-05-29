بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، بعد أن اعتمدتها

منال عوض، محافظ الإقليم.

كانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اعتمدت نتيجة الدور الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة نجاح ٧٢.١٤٪.

كما اعتمدت المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٩.٦ ٪، وكذلك نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة ١٠٠٪ وذلك بحضور السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأعربت محافظ دمياط عن خالص تهانيها للطلاب الناجحين متمنية لهم دوام التوفيق فى المراحل الدراسية المقبلة.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم كافة الإمكانيات الممكنة لدعم العملية التعليمية وكذلك رعاية الطلاب المتفوقين من أبنائها. للنتيجة اضغط هنا

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