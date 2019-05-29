بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

حصل الخليج 365 على قائمة أوائل الشهادة الإعدادية في بني سويف عقب اعتمادها من المستشار هاني عبد الجابر محافظ الإقليم.

وكان الطلاب الأوائل لهذا العام هم:"عاصم عادل صابر عبد الباقي، بني سويف، 279.5 درجةغادة شعبان رجب أحمد ، من الواسطى 279.25 درجة، سهيلة محمد طه محمد من إدلرة ببا،279.25 درجة والرابع عبد الرحمن ناصر على أمين من اهناسيا 279.25 درجة، والخامس محمود إيهاب يونس سعداوي من مركز ناصربمجموع 279.25 درجة والسادس لجين أحمد حسين محمد بني سويف 279 درجة والسابع مريم محمد حافظ طه من بني سويف279 درجة والثامن أسماء أشرف يحيى إبراهيم ببا 279 درجة أما التاسع ضى محمد على أحمد بني سويف 279 درجة والعاشر إسراء ياسر عبد الواحد محمد من مركز ناصر 279 درجة.

وقدم المحافظ التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح النجاح وصولا إلى المشاركة في نهضة ورفعة الوطن.