العراق يحكم بإعدام فرنسي بتهمة الانتماء لـ"داعش"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدر القضاء العراقي حكما، اليوم الأربعاء، بإعدام فرنسي سابع بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر مصدر قضائي عراقي لوكالة "سبوتنيك" أن حكما بالإعدام صدر ضد شخص فرنسي الجنسية بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

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في سياق متصل، بدأ العراق، اليوم الأربعاء، بتسليم 188 طفلا تركيا، خلفهم تنظيم "داعش" الإرهابي في الأراضي العراقية، إلى بلادهم.

وأعلن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي عبدالستار بيرقدار، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلاً: "محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلّمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم "داعش" الإرهابي في العراق".

وأوضح بيرقدار أن "هؤلاء بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بتهم تجاوز الحدود، ونفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم"، ونوه إلى أن عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم إلى بلادهم.