مصر ..احكام نهائية باعدام 17 متهما في قضية " تفجير الكنائس " و المؤبد لـ19 اخرين

أيدت محكمة مصرية عسكرية، أحكام الإعدام الصادرة بحق 17 متهمًا، والمؤبد لـ19 آخرين في قضية ”تفجيرات الكنائس الثلاث“، ورفضت الطعون المقدمة من المحكومين ليكون الحكم بذلك نهائيًا وينقصه فقط تصديق رئيس الجمهورية.

ووجهت النيابة إلى المدانين، تهمة ”الانضمام لخلية تنظيم داعش المسؤولة عن تفجيرات كنائس البطرسية ومارمرقس بالإسكندرية ومارغرغس بطنطا وهجوم النقب“.

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كما أسندت النيابة إليهم تهمة ”تمويل جماعات متشددة، وصنع أسلحة ومتفجرات واستخدام وسائل الاتصال اللاسلكية والإلكترونية والفنون الحربية لأعمال غير مشروعة“

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية أصدرت حكمها في أكتوبر 2018، بإعدام 17 متهمًا، والسجن المؤبد لـ19 آخرين، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا لـ9 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، فيما قضت بانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين.

ووقتها أحالت المحكمة أوراق 36 متهمًا في القضية إلى مفتي الجمهورية؛ لاستبيان رأيه الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام، قبل أن يتقدم المتهمون بطعون وترفض كما في الحكم المتقدم.