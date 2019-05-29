إيران ترفض اتهام بولتون حول استخدام ألغام بحرية ضد ناقلات نفط

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده ترفض تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، بشأن استخدام ألغام بحرية إيرانية في الهجمات على ناقلات قبالة الإمارات.

وقال بولتون، في جلسة مع صحفيين بالسفارة الأميركية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأربعاء: "من شبه المؤكد أن إيران تقف وراء الهجوم على السفن قبالة سواحل الإمارات"، لافتاً إلى أنه تمت مهاجمة

السفن الأربع باستخدام "ألغام بحرية من شبه المؤكد أنها من إيران".

وتابع بولتون: "نتشاور مع حلفائنا في المنطقة للرد على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج"، مؤكداً أن بلاده سترد بقوة على أي تهديد من إيران ووكلائها في المنطقة.