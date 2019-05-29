الرئيس النيجيري يؤدي اليمين الدستورية لفترة ثانية

أدى الرئيس النيجيري، محمد بخاري، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات.
وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن مراسم حلف اليمين جرت في العاصمة
الرئيس بخاري، مخافة وقوع هجمات.
يذكر أن الرئيس النيجيري، محمد بخاري، فاز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير الماضي، متقدّما بفارق يقارب 5 ملايين صوت على أقرب منافسيه عتيق أبو بكر، نائب الرئيس السابق.
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