رئيس الوزراء الهندي يعتزم استضافة الرئيس الصيني في قمة غير رسمية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سوف يستقبل الرئيس الصيني تشي جين بينج في قمة غير رسمية في وقت لاحق من العام الجاري.
وتابع المتحدث في بيان نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن الرئيس بينج، قبل دعوة مودي لزيارة الهند للقمة غير الرسمية الثانية في عام 2019، مضيفاً أن الجانبين يتواصلان
والتقى القائدان لعدة مرات خلال العام الماضي بهدف تقليل التوترات وتنشيط الروابط التجارية، بعدما أثارت التوترات العسكرية على حدود البلدين بمنطقة الهيمالايا في 2017 مخاوف من نشوب حرب بين الجانبين.
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