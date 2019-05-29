روحاني: الحوار ممكن مع واشنطن إذا رفعت العقوبات عن طهران

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء أن طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مفتوح في حال التزمت بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي.

وقال روحاني في تصريحات أوردتها قناة "سكاي

نيوز" الإخبارية، إن الطريق أمام المفاوضات مع واشنطن سيكون ممهدا في حال رفعت جميع العقوبات عن طهران".وتابع: "صمود إيران جعل الرئيسالأمريكي دونالد ترامب يصدر تصريحات متناقضة"، لافتا إلى أن "العقوبات الأمريكية استهدفت الشعب الإيراني، لا النظام".وأشار "لم نتمكن من تأمين احتياجات المواطنين بسهولة خلال الشهر الماضي بسبب العقوبات الأمريكية، ورغم ذلك نقدم المساعدات للشعوب مثل اليمن وسوريا والعراق".