القضاء العراقي يحكم بإعدام فرنسي بتهمة الانتماء لـ"داعش"

أصدر القضاء العراقي حكما، اليوم الأربعاء، بإعدام فرنسي سابع بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول. وقال مصدر قضائي عراقي في تصريحات لوكالة"سبوتنيك" إن حكما بالإعدام صدر ضد شخص فرنسي الجنسية بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش". إن حكما بالإعدام صدر ضد شخص فرنسي الجنسية بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش". يٌذكر أن محكمة عراية قضت الأحد الماضي، بإعدام 3 مواطنين فرنسيين، بعد إدانتهم بالإرهاب والانضمام "داعش"، وأعلنت الخارجية الفرنسية، أمس الثلاثاء، أنها تكثف الجهود لتجنيب عدد من مواطنيها أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في العراق، على خلفية انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

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