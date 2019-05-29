اجتماع بين الرئيس الروسي ورئيس وزراء الهند الشهر المقبل

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر المقبل.

وأوضح بيسكوف -في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن بوتين ومودي سيجتمعان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقرر عقدها يومي 13 و14 يونيو

كما ذكرت وسائل الإعلام الهندية أن مودي يعتزم عقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس الروسي بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج على هامش القمة.

يُشار إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون تضم الهند وقيرغيزستان والصين وباكستان وروسيا وطاجكستان وأوزبكستان.

أنباء (تاس) الروسية - أن بوتين ومودي سيجتمعان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقرر عقدها يومي 13 و14 يونيوفي قيرغيزستان.كما ذكرت وسائل الإعلام الهندية أن مودي يعتزم عقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس الروسي بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج على هامش القمة.يُشار إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون تضم الهند وقيرغيزستان والصين وباكستان وروسيا وطاجكستان وأوزبكستان.

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