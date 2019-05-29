مقتل 4 من مسلحي حركة "الشباب" في هجوم بجنوب الصومال

قالت وزارة الإعلام الصومالية إن قوات الأمن قتلت أربعة من مسلحي حركة "الشباب" الإرهابية، إثر هجوم شنته في جنوب البلاد.
ونقل راديو "شابيلي" الصومالي اليوم الأربعاء عن الوزارة قولها إن قائدًا بارزًا بحركة "الشباب" وثلاثة مسلحين آخرين
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