بغداد تسلم أنقرة 188 طفلًا تركيًا من أبناء داعش

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، عن تسليمه 188 طفلا تركيا، خلفهم تنظيم (داعش) الإرهابي في العراق إلى أنقرة، بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والتركية ومنظمات دولية.

وقال القاضي عبدالستار بيرقدار، المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى،

- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية: "إن محكمة التحقيق المركزية المسئولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلمت الجانب التركي 188 طفلا تركيا خلفهم تنظيم (داعش) الإرهابي في العراق".وأضاف بيرقدار: "أن هؤلاء بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة، وانتهت فترة محكوميتهم، لافتا إلى أن عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم إلى بلادهم، وتمت بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية، وآخر عن سفارة تركيا في بغداد، ومنظمات دولية كاليونيسيف".