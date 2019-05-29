أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، عن تسليمه 188 طفلا تركيا، خلفهم تنظيم (داعش) الإرهابي في العراق إلى أنقرة، بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والتركية ومنظمات دولية.
وقال القاضي عبدالستار بيرقدار، المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى،
وأضاف بيرقدار: "أن هؤلاء بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة، وانتهت فترة محكوميتهم، لافتا إلى أن عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم إلى بلادهم، وتمت بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية، وآخر عن سفارة تركيا في بغداد، ومنظمات دولية كاليونيسيف".
كانت هذه تفاصيل خبر بغداد تسلم أنقرة 188 طفلًا تركيًا من أبناء داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.