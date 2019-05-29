خادم الحرمين الشريفين يدشن برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، في مكة المكرمة برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" أحد برامج "رؤية المملكة 2030".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن معالي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة السعودي رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن قوله في كلمة له خلال حفل تدشين البرنامج إن البرنامج يهدف إلى تيسير وصول ضيوف الرحمن إلى الحرمين الشريفين وتسهيل مراحل رحلتهم كافة من خلال تجهيز أحدث المنافذ والمرافق والتقنيات إلى جانب تقديم الخدمات بالجودة التي تليق بهم على جميع الأصعدة في شتى المجالات.

وأضاف معاليه أن خطة البرنامج تشتمل على أكثر من 130 مبادرة شارك في إعدادها أكثر من 30 جهة حكومية بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة من خلال تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية.

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