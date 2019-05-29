قتلى في غارات للجيش السوري على إدلب

قتل عشرة مدنيين على الأقل، اليوم الأربعاء، في قصف جوي لقوات النظام السوري استهدف مناطق يسيطر عليها المسلحون في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا التي تتعرض منذ شهر لقصف، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إنه بين القتلى العشرة، هناك سبعة مدنيين قتلوا في "قصف طائرات النظام الحربية على قرية سرجة بريف إدلب" الواقعة على خط الجبهة الفاصل بين مناطق سيطرة مسلحي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً وهي فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا) ومناطق النظام.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن "قصف النظام يتواصل بكثافة على عدة مناطق. الغارات تتركز على مدينة خان شيخون وضواحيها".

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ومنذ، الأحد الماضي، أدت الغارات الجوية التي يشنها النظام والقصف المدفعي على إدلب وضواحيها إلى مقتل أكثر من خمسين مدنياً بينهم العديد من الأطفال كما أفاد المرصد السوري.

وتسيطر القوات الموالية للنظام على قسم من جنوب شرق وشرق إدلب.

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