مقتل جندي من الحرس الثوري في اشتباكات مع الاكراد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 مايو 2019 01:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 مايو 2019 01:12 مساءً - مشاركة

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قتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني بمحافظة جالداران بإقليم أذربيجان غرب البلاد على الحدود مع تركيا.

وسقط القتيل أثناء محاولة جماعة مسلحة من “العمال الكردستاني” التسلل إلى داخل إيران.

وتمتد الحدود بين تركيا وإيران لمسافة تزيد عن 500 كم من الشمال إلى الجنوب، وتقطن مناطق الجانب التركي من الحدود أغلبية كردية.

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المصدر روسيا اليوم