احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
قتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني بمحافظة جالداران بإقليم أذربيجان غرب البلاد على الحدود مع تركيا.
وسقط القتيل أثناء محاولة جماعة مسلحة من “العمال الكردستاني” التسلل إلى داخل إيران.
وتمتد الحدود بين تركيا وإيران لمسافة تزيد عن 500 كم من الشمال إلى الجنوب، وتقطن مناطق الجانب التركي من الحدود أغلبية كردية.
المصدر روسيا اليوم
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جندي من الحرس الثوري في اشتباكات مع الاكراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.