بولتون: نتشاور مع حلفائنا للرد على أنشطة إيران ووكلائها

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أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أن السعودية والإمارات وأميركا متفقة بشأن خطر امتلاك إيران أسلحة نووية.

وقال بولتون، في جلسة مع صحافيين بالسفارة الأميركية في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأربعاء: “نشعر بقلق بالغ حيال استخدام قاسم سليماني لميليشيات شيعية في العراق لمهاجمتنا”.

وتابع: “نتشاور مع حلفائنا في المنطقة للرد على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج”، مؤكداً أن بلاده سترد بقوة على أي تهديد من إيران ووكلائها في المنطقة.

وأضاف بولتون: “سنحمّل فيلق القدس المسؤولية إذا وقعت هجمات”.

كما أشار إلى أنه “من شبه المؤكد أن إيران تقف وراء الهجوم على السفن قبالة سواحل الإمارات”، لافتاً إلى أنه تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام “ألغام بحرية من شبه المؤكد أنها من إيران”.

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وسيلتقي بولتون مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وأيضاً مع نظيره الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، لبحث العلاقات الثنائية والتوتر في المنطقة.

ووصل المسؤول الأميركي إلى الإمارات، ليل الثلاثاء، لبحث قضايا الأمن في المنطقة.

وتأتي زيارة بولتون في خضم التوتر مع طهران، وتتزامن مع انعقاد 3 قمم في السعودية الخميس والجمعة لبحث أمن الخليج.

المصدر: – العربية.نت