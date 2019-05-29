إيران ترفض اتهام بولتون حول استخدام ألغام بحرية ضد ناقلات نفط

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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده ترفض تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، بشأن استخدام ألغام بحرية إيرانية في الهجمات على ناقلات قبالة الإمارات.
وقال بولتون، في جلسة مع صحافيين بالسفارة الأميركية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأربعاء: “من شبه المؤكد أن إيران تقف وراء الهجوم على السفن قبالة سواحل الإمارات”، لافتاً إلى أنه تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام “ألغام بحرية من شبه المؤكد أنها من إيران”.
وتابع بولتون: “نتشاور مع حلفائنا في المنطقة للرد على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج”، مؤكداً أن بلاده سترد بقوة على أي تهديد من إيران ووكلائها في المنطقة.
وأضاف بولتون: “نشعر بقلق بالغ حيال استخدام قاسم سليماني لميليشيات شيعية في العراق لمهاجمتنا”، مشدداً: “سنحمّل فيلق القدس المسؤولية إذا وقعت هجمات”.
وقال بولتون إن السعودية والإمارات وأميركا متفقة بشأن خطر امتلاك إيران أسلحة نووية.
وتأتي زيارة بولتون إلى الإمارات في خضم التوتر مع طهران، وتتزامن مع انعقاد 3 قمم في السعودية الخميس والجمعة، لبحث أمن الخليج.
المصدر وكالات
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