كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعصار كبير يتسبب فى خسائر كارثية وإصابات بكنساس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترك إعصار كبير وخطير مساراً من الدمار لدى مروره بأجزاء من شمالى ولاية كنساس الأمريكية مساء الثلاثاء، مما أطلق حالةمن الطواريء من قبل خدمة الطقس الوطنى بعدة مقاطعات.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى، بينما أصيب 12 شخصاً على الأقل، وتم قطع الكهرباء عن أكثر من 13 ألف شخصاً،ونقلت صور ومقاطع فيديو مشاهد كارثية ، بعد أيام من مرور سلسلة أعاصير بأجزاء واسعة من ولايات أوكلاهوما وأوهايو وميزورى، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست".