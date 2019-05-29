كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يسلم أنقرة 188 "طفلا داعشيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث قضائي، الأربعاء، إن العراق سلم أنقرة أكثر من 188 طفلاً تركياً هم أبناء من يشتبه أنهم أعضاء في تنظيم داعش، بحضور مسؤولين من حكومتي البلدين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار إن "محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلمت الجانب التركي 188طفلا خلّفهم داعش الإرهابي في العراق".

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وأضاف أن بينهم "بالغون بنسبة قليلة" أدينوا بعبور الحدود بشكل غير قانوني وانتهت فترة عقوبتهم.

ويمكن أن يحاسب الأطفال في العراق على ارتكاب جرائم من سن التاسعة.