كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران ترد على اتهامات "بولتون" بالتورط في هجمات ناقلات النفط قبالة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتهام طهران بالتورط في الهجوم على ناقلات النفط التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها - وهي مزاعم تم توجيهها من قبل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون.

وقال "عراقجي": "نحن مستعدون تمامًا لكلا السيناريوهين [...] الحرب ستكون كارثة على الجميع في المنطقة. نأمل أن تسود الحكمة في واشنطن، ألا يرتكبوا هذا الخطأ الأكبر في المنطقة على الإطلاق. لكننا مستعدون تمامًا هذا السيناريو".

وأضاف المسؤول، إن بعض الأشخاص يحاولون دفع الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران في محاولة لتحقيق أهدافهم.

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وأوضح نائب الوزير، أن إيران مستعدة للحرب مع الولايات المتحدة، لكنها تفضل بدء حوار بدلًا من ذلك.

في الوقت نفسه، أشار "عراقجي"، إلى أنه في الوقت الحالي، ليس لدى طهران أي محادثات مخطط لها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع واشنطن، طالما أنها "تحت الضغط".

كما كرر المسؤول تصريح الرئيس دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران، مشيرًا إلى أنه يتعين على واشنطن أولاً اتخاذ خطوات لإثبات هذا الادعاء.

وتابع: "لكن ما يهمنا هو الأفعال، وليس الكلمات [...] نتوقع منهم أن يتخذوا إجراءات، والكلمات لا تكفي".