كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تستضيف أكبر مناورة إنقاذ بحرية تابعة لـ"الناتو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ضابط تركي بارز، بأن أكبر مناورة وطنية للبحث على الاطلاق تحت سطح البحر في حلف شمال الاطلسي تجري الآن في بحر إيجه التركي.

وقال الكولونيل نيازى أوجور، قائد الإنقاذ والغواصات، فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء: "إن التدريبات العسكرية لكورتاران -19 هى أكبر مناورة وطنية للبحث والإنقاذ تحت سطح البحر يتم إجراؤها عبر الناتو".

وحسب صحيفة "يني شفق" التركية، تشارك القوات المسلحة من تركيا و 18 دولة أخرى، بالإضافة إلى منظمة مراقبة، في التمرين، الذي بدأ أمس في قاعدة بحرية في أكساز، في منطقة موجلا على بحر إيجة.

وأضاف "أوجور"، أن كورتاران -19 هو تمرين لإنقاذ الموظفين في غواصة فعلية تحت سيطرة قيادة المياه الإقليمية الشمالية كما هو مخطط من قبل قيادة القوات البحرية التركية.

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وأوضح "أوجور": "في التمرين، الهدف هو نقل عناصر الإنقاذ من الدول التي يتمركزون فيها جوًا وبحرًا إلى منطقة الحوادث بالطريقة الأكثر فعالية".

وأشار المسؤول إلى أن التدريبات تهدف إلى: "تطوير أساليب عمليات الإنقاذ المشتركة في المستقبل لاسترجاع أفراد الغواصات في دول حلف شمال الأطلسي والدول غير الأعضاء في الناتو، بالإضافة إلى تقديم أنظمة وفرص الإنقاذ الحالية".

ووفقًا للصحيفة، بالإضافة إلى تركيا، فإن الدول المشاركة الأخرى هي؛ الولايات المتحدة، وأذربيجان، وبنجلاديش، والبرازيل، وبلغاريا، والجزائر، وفرنسا، وجورجيا، وإيطاليا، وكندا، وقطر، والكويت، ولبنان، وماليزيا، وباكستان، والبرتغال.

يراقب المكتب الدولي الإنقاذ والنجاة في غواصة، التمرين.

ولفت "أوجور"، أيضًا،إلى أن التدريبات تجرى على متن ست سفن وثلاث غواصات وست سفن من خفر السواحل وطائرتين وطائرتي هليكوبتر و 21 من موظفي البحث والإنقاذ و 12 من جنود المظلات والإنقاذ و 21 من رجال الإخلاء والإنقاذ للغواصات وثلاثة من الغواصين الأجانب.